В Литве попросил убежище уже второй российский офицер, сбежавший из рф

07:02 12 августа Киев, Украина

Неудачи российской армии в войне против Украины подтолкнули многих военнослужащих бежать из армии и искать убежища в других странах. Как сообщила в пятницу, 11 августа, служба BBC, еще один российский офицер нелегально пересек границу Литвы и попросил политическое убежище.

Отмечается, что лейтенант Иван Королев нелегально пересек границу Литвы, сумел добраться до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской пограничной службы на вильнюсском автовокзале 10 августа.

Военнослужащий проходил службу в воинской части 59313-39 – это Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа. В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.

После задержания в Вильнюсе военнослужащего вернули на пограничный КПП, где он находился еще сутки и откуда смог связаться с журналистом BBC.

"3 августа я принял решение покинуть российскую федерацию в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. Сейчас я нахожусь в Республике Литва, где попросил политическое убежище", - сказал Королев.

По его словам, он участвовал в так называемой СВО, но находился все это время на территории рф, на территории Украины он не был.

"Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы из всей россии, из всех частей, из всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину", - сказал Королев.

Запрос беглеца о предоставлении убежища в Литве был принят к рассмотрению, после чего мужчину направили миграционный центр в Пабраде.

В июне Литва предоставила временное убежище военному летчику Дмитрию Мишову, не желавшему дальше участвовать в войне.

Ранее сообщалось, что более тысячи россиян, не согласных с войной, получили убежище в ФРГ.

Также сообщалось, что Франция предоставит убежище россиянам, бежавшим от мобилизации.