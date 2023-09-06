В Литве попросил убежище уже второй российский офицер, сбежавший из рф

Неудачи российской армии в войне против Украины подтолкнули многих военнослужащих бежать из армии и искать убежища в других странах. Как сообщила в пятницу, 11 августа, служба BBC, еще один российский офицер нелегально пересек границу Литвы и попросил политическое убежище.
Отмечается, что лейтенант Иван Королев нелегально пересек границу Литвы, сумел добраться до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской пограничной службы на вильнюсском автовокзале 10 августа.
Военнослужащий проходил службу в воинской части 59313-39 – это Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа. В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.
После задержания в Вильнюсе военнослужащего вернули на пограничный КПП, где он находился еще сутки и откуда смог связаться с журналистом BBC.
По его словам, он участвовал в так называемой СВО, но находился все это время на территории рф, на территории Украины он не был.
Запрос беглеца о предоставлении убежища в Литве был принят к рассмотрению, после чего мужчину направили миграционный центр в Пабраде.
В июне Литва предоставила временное убежище военному летчику Дмитрию Мишову, не желавшему дальше участвовать в войне.
Ранее сообщалось, что более тысячи россиян, не согласных с войной, получили убежище в ФРГ.
Также сообщалось, что Франция предоставит убежище россиянам, бежавшим от мобилизации.
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