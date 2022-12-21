В Литве массово блокируют пользователей Facebook за упоминание войны

15:52 21 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает общественный вещатель LRT.



16 декабря заместитель министра по коммуникациям Агне Вайчукевичуте встречалась с представителями отдела компании Meta, отвечающей за сегмент соцсети в Балтии и Польше, и выразила обеспокоенность по поводу того, что пользователей часто наказывают за выражение поддержки Украине.



Также на эту тему провели отдельное заседание комитета по нацбезопасности и обороне Сейма Литвы, где своими наблюдениями поделилась профильная организация debunk.org, которая проанализировала поводы для блокировки. По словам ее руководителя Виктораса Даушкаса, поводом для бана становятся слова "Московия" (на литовском - "Москалия") и "москали", "путинские зомби", "русские убийцы", "кацапы", "орки". Также известно о случаях блокировки страниц инициатив сбора средств в поддержку Украины.



Среди прочего, на один день заблокировали мэра Вильнюса Ремигиуса Шимашюса за его пост-объяснение, что "Московия" - исторический термин. "Это абсолютно правильно, но алгоритмы восприняли слово как запрещенный контент и заблокировали", - комментирует Даушкас.



Он отметил, что при очевидной тенденции блокировки проукраинских пользователей не похоже, чтобы как-то ограничивали высказывания другой стороны.



Самым ярким кейсом в Литве стало пожизненное блокирование страницы Praeitis zalakas с 200 тысячами подписчиков, где рассказывали о российской агрессии и организовывали собрания в поддержку Украины. Администраторы страницы создали новую, постепенно возвращая свою аудиторию, и уже начали получать новые предупреждения - например, за "торговлю оружием". По мнению эксперта, одним из факторов проблемы может быть ошибочный автоперевод с литовского на английский, что существенно искажает содержание на языке оригинала.



Также зафиксировали случай бана пользователя за агрессивный ответ на пост пророссийского аккаунта о том, что "нужно найти снайпера, чтобы разобраться с Зеленским", но сам пост с призывом к покушению не заблокировали.



В некоторых случаях заблокированные пользователи не употребляли никаких слов-триггеров. Например, пророссийский пользователь написал комментарий, что "вся Литва сидит в этом дерьме", а заблокировали на 30 дней человека, который на это ответил: "Так уезжайте отсюда, зачем вы здесь остаетесь". Другого заблокировали за фразу "великая нация великих варваров". Один из пользователей получил 30-дневный бан за картинку, на которой украинка бьет российского солдата букетом. Обжаловать какие-то ограничения аккаунта фактически невозможно.



Руководитель комитета Сейма заявил, что Литва будет принимать меры для изменения этой ситуации. Пользователи Facebook в Литве начали массово сталкиваться с блокировками за сообщения и комментарии о войне в Украине, из-за чего проблему рассматривают уже на уровне государственных ведомств.Об этом сообщает общественный вещатель LRT.16 декабря заместитель министра по коммуникациям Агне Вайчукевичуте встречалась с представителями отдела компании Meta, отвечающей за сегмент соцсети в Балтии и Польше, и выразила обеспокоенность по поводу того, что пользователей часто наказывают за выражение поддержки Украине.Также на эту тему провели отдельное заседание комитета по нацбезопасности и обороне Сейма Литвы, где своими наблюдениями поделилась профильная организация debunk.org, которая проанализировала поводы для блокировки. По словам ее руководителя Виктораса Даушкаса, поводом для бана становятся слова "Московия" (на литовском - "Москалия") и "москали", "путинские зомби", "русские убийцы", "кацапы", "орки". Также известно о случаях блокировки страниц инициатив сбора средств в поддержку Украины.Среди прочего, на один день заблокировали мэра Вильнюса Ремигиуса Шимашюса за его пост-объяснение, что "Московия" - исторический термин. "Это абсолютно правильно, но алгоритмы восприняли слово как запрещенный контент и заблокировали", - комментирует Даушкас.Он отметил, что при очевидной тенденции блокировки проукраинских пользователей не похоже, чтобы как-то ограничивали высказывания другой стороны.Самым ярким кейсом в Литве стало пожизненное блокирование страницы Praeitis zalakas с 200 тысячами подписчиков, где рассказывали о российской агрессии и организовывали собрания в поддержку Украины. Администраторы страницы создали новую, постепенно возвращая свою аудиторию, и уже начали получать новые предупреждения - например, за "торговлю оружием". По мнению эксперта, одним из факторов проблемы может быть ошибочный автоперевод с литовского на английский, что существенно искажает содержание на языке оригинала.Также зафиксировали случай бана пользователя за агрессивный ответ на пост пророссийского аккаунта о том, что "нужно найти снайпера, чтобы разобраться с Зеленским", но сам пост с призывом к покушению не заблокировали.В некоторых случаях заблокированные пользователи не употребляли никаких слов-триггеров. Например, пророссийский пользователь написал комментарий, что "вся Литва сидит в этом дерьме", а заблокировали на 30 дней человека, который на это ответил: "Так уезжайте отсюда, зачем вы здесь остаетесь". Другого заблокировали за фразу "великая нация великих варваров". Один из пользователей получил 30-дневный бан за картинку, на которой украинка бьет российского солдата букетом. Обжаловать какие-то ограничения аккаунта фактически невозможно.Руководитель комитета Сейма заявил, что Литва будет принимать меры для изменения этой ситуации.

"Это выглядит как антиукраинская цензура, и мы хотим сделать все, что возможно, чтобы это не повторялось... Исполнительные органы власти уже пригласили представителей Meta в Литву, мы также пригласим их в парламент, будет и политическая, и техническая дискуссия", - прокомментировал Лауринас Кащунас.

По его мнению, дискуссию стоит выносить и на международный уровень, потому что известно об аналогичных тенденциях в Латвии, Эстонии, Польше, Словакии, Болгарии.



Планируется, что представители Meta приедут в Вильнюс в январе 2023 года.