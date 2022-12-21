В Литве массово блокируют пользователей Facebook за упоминание войны

Пользователи Facebook в Литве начали массово сталкиваться с блокировками за сообщения и комментарии о войне в Украине, из-за чего проблему рассматривают уже на уровне государственных ведомств.
Об этом сообщает общественный вещатель LRT.
16 декабря заместитель министра по коммуникациям Агне Вайчукевичуте встречалась с представителями отдела компании Meta, отвечающей за сегмент соцсети в Балтии и Польше, и выразила обеспокоенность по поводу того, что пользователей часто наказывают за выражение поддержки Украине.
Также на эту тему провели отдельное заседание комитета по нацбезопасности и обороне Сейма Литвы, где своими наблюдениями поделилась профильная организация debunk.org, которая проанализировала поводы для блокировки. По словам ее руководителя Виктораса Даушкаса, поводом для бана становятся слова "Московия" (на литовском - "Москалия") и "москали", "путинские зомби", "русские убийцы", "кацапы", "орки". Также известно о случаях блокировки страниц инициатив сбора средств в поддержку Украины.
Среди прочего, на один день заблокировали мэра Вильнюса Ремигиуса Шимашюса за его пост-объяснение, что "Московия" - исторический термин. "Это абсолютно правильно, но алгоритмы восприняли слово как запрещенный контент и заблокировали", - комментирует Даушкас.
Он отметил, что при очевидной тенденции блокировки проукраинских пользователей не похоже, чтобы как-то ограничивали высказывания другой стороны.
Самым ярким кейсом в Литве стало пожизненное блокирование страницы Praeitis zalakas с 200 тысячами подписчиков, где рассказывали о российской агрессии и организовывали собрания в поддержку Украины. Администраторы страницы создали новую, постепенно возвращая свою аудиторию, и уже начали получать новые предупреждения - например, за "торговлю оружием". По мнению эксперта, одним из факторов проблемы может быть ошибочный автоперевод с литовского на английский, что существенно искажает содержание на языке оригинала.
Также зафиксировали случай бана пользователя за агрессивный ответ на пост пророссийского аккаунта о том, что "нужно найти снайпера, чтобы разобраться с Зеленским", но сам пост с призывом к покушению не заблокировали.
В некоторых случаях заблокированные пользователи не употребляли никаких слов-триггеров. Например, пророссийский пользователь написал комментарий, что "вся Литва сидит в этом дерьме", а заблокировали на 30 дней человека, который на это ответил: "Так уезжайте отсюда, зачем вы здесь остаетесь". Другого заблокировали за фразу "великая нация великих варваров". Один из пользователей получил 30-дневный бан за картинку, на которой украинка бьет российского солдата букетом. Обжаловать какие-то ограничения аккаунта фактически невозможно.
Руководитель комитета Сейма заявил, что Литва будет принимать меры для изменения этой ситуации.
Об этом сообщает общественный вещатель LRT.
16 декабря заместитель министра по коммуникациям Агне Вайчукевичуте встречалась с представителями отдела компании Meta, отвечающей за сегмент соцсети в Балтии и Польше, и выразила обеспокоенность по поводу того, что пользователей часто наказывают за выражение поддержки Украине.
Также на эту тему провели отдельное заседание комитета по нацбезопасности и обороне Сейма Литвы, где своими наблюдениями поделилась профильная организация debunk.org, которая проанализировала поводы для блокировки. По словам ее руководителя Виктораса Даушкаса, поводом для бана становятся слова "Московия" (на литовском - "Москалия") и "москали", "путинские зомби", "русские убийцы", "кацапы", "орки". Также известно о случаях блокировки страниц инициатив сбора средств в поддержку Украины.
Среди прочего, на один день заблокировали мэра Вильнюса Ремигиуса Шимашюса за его пост-объяснение, что "Московия" - исторический термин. "Это абсолютно правильно, но алгоритмы восприняли слово как запрещенный контент и заблокировали", - комментирует Даушкас.
Он отметил, что при очевидной тенденции блокировки проукраинских пользователей не похоже, чтобы как-то ограничивали высказывания другой стороны.
Самым ярким кейсом в Литве стало пожизненное блокирование страницы Praeitis zalakas с 200 тысячами подписчиков, где рассказывали о российской агрессии и организовывали собрания в поддержку Украины. Администраторы страницы создали новую, постепенно возвращая свою аудиторию, и уже начали получать новые предупреждения - например, за "торговлю оружием". По мнению эксперта, одним из факторов проблемы может быть ошибочный автоперевод с литовского на английский, что существенно искажает содержание на языке оригинала.
Также зафиксировали случай бана пользователя за агрессивный ответ на пост пророссийского аккаунта о том, что "нужно найти снайпера, чтобы разобраться с Зеленским", но сам пост с призывом к покушению не заблокировали.
В некоторых случаях заблокированные пользователи не употребляли никаких слов-триггеров. Например, пророссийский пользователь написал комментарий, что "вся Литва сидит в этом дерьме", а заблокировали на 30 дней человека, который на это ответил: "Так уезжайте отсюда, зачем вы здесь остаетесь". Другого заблокировали за фразу "великая нация великих варваров". Один из пользователей получил 30-дневный бан за картинку, на которой украинка бьет российского солдата букетом. Обжаловать какие-то ограничения аккаунта фактически невозможно.
Руководитель комитета Сейма заявил, что Литва будет принимать меры для изменения этой ситуации.
По его мнению, дискуссию стоит выносить и на международный уровень, потому что известно об аналогичных тенденциях в Латвии, Эстонии, Польше, Словакии, Болгарии.
Планируется, что представители Meta приедут в Вильнюс в январе 2023 года.
Планируется, что представители Meta приедут в Вильнюс в январе 2023 года.
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