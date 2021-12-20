В Литве до конца апреля планируют ввести национальный паспорт вакцинации

10:13 01 Апрель Киев, Украина

Канцлер Минздрава Литвы Юргита Гребенковене сообщила, что до конца апреля планируется создать национальное удостоверение вакцинации, а уже в июле ввести цифровые сертификаты.

"Главная цель сертификата - обеспечение свободного передвижения людей, снижение риска заболевания. "Зеленые" сертификаты охватят три аспекта - вакцинация, выздоровление после COVID-19 и тестирование", - рассказала глава Минздрава Литвы.

По словам канцлера, национальное удостоверение вакцинации планируется создать до конца апреля. А введение цифровых сертификатов ожидается в июле.



Как отмечается, по плану такие сертификаты охватят вакцинированных граждан, а также тех, кто переболел COVID-19. "Под вопросом остается тестирование, поскольку отрицательный результат теста не означает, что человек через час не инфицируется. Сейчас в одном немецком городе, где проводят эксперимент, такой сертификат действует только сутки. Здесь есть разные нюансы, страны ищут лучший ответ", - отметил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.



Премьер-министр Ингрида Шимоните до этого говорила, что подобная идея внедрения иммунных паспортов возможна только с началом массовой вакцинации. Однако во вторник, выступая в парламенте, она сказала, что возможность перемещения между муниципалитетами может стать доступной для людей со сложившимся иммунитетом. Этот вопрос правительство Литвы обсудит после Пасхи.