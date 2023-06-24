В Липецкой области рф перекопали шоссе, с целью задержать "вагнеровцев"

В Липецкой области россии засекли передвигающуюся в сторону Москвы колонну частных военных компаний "Вагнер". Чтобы создать преграду на их пути, экскаваторы произвели перекопку шоссе.
Информацию о происшествии сообщают российские СМИ.
Предположительно, эти меры приняты с целью остановить вагнеровцев. На записи видеокамеры обеспокоенные люди выражают недовольство, так как они не могут проехать к своим домам.
Видеозапись была сделана на пересечении Добровского и Чаплыгинского районов по трассе, которая ведет в Чаплыгин. Этот населенный пункт расположен всего в 20 километрах от Рязанской области, которая граничит с Подмосковьем.
Информацию о происшествии сообщают российские СМИ.
Предположительно, эти меры приняты с целью остановить вагнеровцев. На записи видеокамеры обеспокоенные люди выражают недовольство, так как они не могут проехать к своим домам.
Видеозапись была сделана на пересечении Добровского и Чаплыгинского районов по трассе, которая ведет в Чаплыгин. Этот населенный пункт расположен всего в 20 километрах от Рязанской области, которая граничит с Подмосковьем.
Местные жители обсуждают ситуацию в телеграм-чатах и упоминают, что также перекопаны и другие дороги в окрестностях Чаплыгина.
Ранее, колонну военных "Вагнер" заметили вблизи поселка Красное в Липецкой области. Расстояние от этого поселка до Москвы составляет немного более 400 километров.
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