В Липецкой области рф перекопали шоссе, с целью задержать "вагнеровцев"

19:44 24 июня Киев, Украина





Информацию о происшествии сообщают российские СМИ.



Предположительно, эти меры приняты с целью остановить вагнеровцев. На записи видеокамеры обеспокоенные люди выражают недовольство, так как они не могут проехать к своим домам.



Видеозапись была сделана на пересечении Добровского и Чаплыгинского районов по трассе, которая ведет в Чаплыгин. Этот населенный пункт расположен всего в 20 километрах от Рязанской области, которая граничит с Подмосковьем. В Липецкой области россии засекли передвигающуюся в сторону Москвы колонну частных военных компаний "Вагнер". Чтобы создать преграду на их пути, экскаваторы произвели перекопку шоссе Информацию о происшествии сообщают российские СМИ.Предположительно, эти меры приняты с целью остановить вагнеровцев. На записи видеокамеры обеспокоенные люди выражают недовольство, так как они не могут проехать к своим домам.Видеозапись была сделана на пересечении Добровского и Чаплыгинского районов по трассе, которая ведет в Чаплыгин. Этот населенный пункт расположен всего в 20 километрах от Рязанской области, которая граничит с Подмосковьем.

Местные жители обсуждают ситуацию в телеграм-чатах и упоминают, что также перекопаны и другие дороги в окрестностях Чаплыгина.