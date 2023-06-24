В Липецкой области рф перекопали шоссе, с целью задержать "вагнеровцев"

19:44 24 июня Киев, Украина

В Липецкой области россии засекли передвигающуюся в сторону Москвы колонну частных военных компаний "Вагнер". Чтобы создать преграду на их пути, экскаваторы произвели перекопку шоссе.

Информацию о происшествии сообщают российские СМИ.

Предположительно, эти меры приняты с целью остановить вагнеровцев. На записи видеокамеры обеспокоенные люди выражают недовольство, так как они не могут проехать к своим домам.

Видеозапись была сделана на пересечении Добровского и Чаплыгинского районов по трассе, которая ведет в Чаплыгин. Этот населенный пункт расположен всего в 20 километрах от Рязанской области, которая граничит с Подмосковьем.
 
Местные жители обсуждают ситуацию в телеграм-чатах и упоминают, что также перекопаны и другие дороги в окрестностях Чаплыгина.
 

Ранее, колонну военных "Вагнер" заметили вблизи поселка Красное в Липецкой области. Расстояние от этого поселка до Москвы составляет немного более 400 километров.