В Латвию перебросили испанские ЗРК NASAMS

09:43 27 июня Киев, Украина

В рамках наращивания присутствия НАТО в Восточной Европе, на фоне постоянных угроз российской федерации, Испания разместила батарею ЗРК NASAMS в Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии.

Системы NASAMS производят американская корпорация Raytheon Technologies и норвежская группа Kongsberg. В комплекс входят пусковые установки и радиолокационные станции (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel.



Каждая передвижная пусковая установка имеет шесть контейнеров с ракетами класса "воздух-воздух" средней дальности.



Дальность стрельбы зенитной системы в конфигурации NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM составляет до 25 км, а досягаемость по высоте – до 14-15 км.