В Латвии телеканал "Дождь" оштрафовали на €10 тысяч за карту россии с Крымом и "нашу армию"

15:31 02 декабря Киев, Украина

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) возбудил дело об административном правонарушении и оштрафовал на 10 тысяч евро телеканал "Дождь" и из-за сюжета, в котором говорится о возможной поддержке оккупационной армии и за карту рф с Крымом .





Это уже второе серьезное нарушение со стороны телеканала за последние месяцы. За три нарушения Об этом сообщает издание Delfi.Это уже второе серьезное нарушение со стороны телеканала за последние месяцы. За три нарушения Латвия имеет право отозвать лицензию на вещание "Дождя".

Отрывок из видео обнародовал активист Сергей Стерненко в телеграмм-канале.

Как пояснил главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего Алексея Корыстелева: "Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш телеграмм-бот... Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с простыми элементарными удобствами на фронте".

"Эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии рф. В этой связи важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимался помощью и не будет заниматься с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами", - отметил Дзядко.

Он пояснил, что почтовый ящик, названный ведущим, создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в рф.

"Распространение информации об этом необходимо для осознания широкой аудиторией преступности действий российского руководства, начиная с 24 февраля 2022 года. Правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане - включая военнослужащих и мобилизованных", - добавил Дзядко.

Впоследствии глава службы информации канала Екатерина Котрикадзе телеканалу сообщила, что руководство уволило Корыстелева.