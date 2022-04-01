В Латвии снова объявлена чрезвычайная ситуация

18:17 06 ноября Киев, Украина

Длительностью в три недели правительство Латвии объявило черезвычайную ситуацию в стране. За нарушение ограничений, котрые разработал Совет по кризисному управлению, предусмотрены штрафы.



Об этом 6 ноября сообщает Delfi.



Во время ЧС будут запрещены и отменены все публичные мероприятия. Запрет не относится к организованным собраниям вне помещений, шествиям и пикетам. В то же время на частных мероприятиях могут находиться не более 10 человек и двух семей. На похоронах может находиться большее количество семей, но все равно не более 10 человек одновременно.



"Культурные места, выставочные залы, спортивные залы и места для религиозных мероприятий могут начинать работу не раньше шести утра и заканчивать не позднее восьми вечера. Спортивные центры могут заканчивать работу в десять вечера", - говорится в сообщении.



За нарушение ограничений будут применяться штрафы: физическое лицо может быть оштрафовано до 2000 евро, юридическое — от 140 до 5000 евро.