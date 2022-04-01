В Латвии планируют ввести годовой запрет на выдачу ВНЖ гражданам россии и беларуси

Сейм Латвии 31 марта единогласно в первом чтении утвердил поправки к Закону «Об иммиграции», касающиеся пребывания в Латвии иностранцев — в первую очередь, граждан россии и Беларуси. Документ ограничивает случаи, когда иностранцы могут постоянно находиться в Латвии, пишет издание Delfi.lv.
Согласно законопроекту, до 30 июня 2023 года прекратится выдача первичных разрешений на временное проживание гражданам России и Беларуси. Исключение — специально оговоренные в законе случаи. Например, ВНЖ можно быть получить на один год в связи с трудоустройством, если предоставлена временная защита, а также супругам граждан Латвии.
Кроме того, добавится возможность аннулировать ВНЖ или визу иностранным гражданам, которые действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, отрицали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества.
Поправки в закон «Об иммиграции» принимаются в срочном порядке в двух парламентских чтениях. Окончательное чтение состоится 7 апреля, при этом депутаты еще могут вносить изменения в законопроект.
Согласно законопроекту, до 30 июня 2023 года прекратится выдача первичных разрешений на временное проживание гражданам России и Беларуси. Исключение — специально оговоренные в законе случаи. Например, ВНЖ можно быть получить на один год в связи с трудоустройством, если предоставлена временная защита, а также супругам граждан Латвии.
Кроме того, добавится возможность аннулировать ВНЖ или визу иностранным гражданам, которые действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, отрицали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества.
Поправки в закон «Об иммиграции» принимаются в срочном порядке в двух парламентских чтениях. Окончательное чтение состоится 7 апреля, при этом депутаты еще могут вносить изменения в законопроект.
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