В Латвии на границе с Беларусью начались военные учения The Decisive Point

06:19 15 Ноябрь Киев, Украина

В Латвии стартовали военные учения The Decisive Point. Они начались 14 ноября и продлятся до 12 декабря. Прямого подтверждения того, что учения обусловлены ситуацией, возникшей на белорусско-латвийской границе, нет, однако учения пройдут в приграничных с Беларусью участках.



Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.



Военные учения длительностью почти в месяц будут дислоцированы в юго-восточных регионах страны, на границе с Беларусью, в них примут участие около 3 000 военных. Основной задачей учений Пабрикс назвал отработку эффективного взаимодействия крупномасштабного сотрудничества всех военных структур страны.