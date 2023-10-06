В Латвии более 3 тысяч россиян должны уехать из страны до конца ноября

12:09 06 октября Киев, Украина

Более трех тысяч граждан россии, проживающих в Латвии, получили письма об истечении срока действия их вида на жительство.



Об этом сообщает LSM.



Глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что ведомство разослало 3255 информационных писем об истечении срока действия вида на жительство тем гражданам рф, которые не подали документы на получение статуса долгосрочного резидента ЕС.



По ее словам, 3541 человек не подал документы на получение статуса долгосрочного резидента ЕС или не обратился за повторной проверкой на владение латвийским языком. Таким образом, согласно закону об иммиграции, срок действия их разрешений на постоянное проживание истек 2 сентября 2023 года. Они должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года.



Розе также пояснила, что около 200 человек из ничего не предпринятых для получения вида на жительство не имеют заявленного адреса проживания. Поэтому правительство не может с ними связаться. Кроме того, некоторые люди не попросили уехать из страны, потому что они уже находятся за пределами Латвии.



В декабре пройдут проверки, покинули ли Латвию все эти граждане. Если да, то им придет приказ покинуть страну.