В Кызыле женщины вышли на протесты против мобилизации - СМИ

17:37 29 сентября Киев, Украина

Правоохранители задержали около 20 женщин, которые вышли на митинг против "частичной" мобилизации в российской Туве 29 сентября.

 
Об этом сообщают росСМИ.

В столице Тувы Кызыле на площади Арата прошла женская акция под лозунгами "Нет геноциду" и "Нет мобилизации". Акция была прервана сотрудниками полиции через пять минут после начала. Всего задержаны 20 женщин. По информации СМИ, у участниц берут отпечатки пальцев и переписывают данные.
 
"На видео, оказавшемся в распоряжении редакции, сотрудники втроем насильно уводят женщину, которая была готова сама покинуть площадь. Также известно о задержании матери с ребенком в коляске, их доставили в городской отдел полиции",- отмечается в сообщении.