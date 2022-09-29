В Кызыле женщины вышли на протесты против мобилизации - СМИ

Правоохранители задержали около 20 женщин, которые вышли на митинг против "частичной" мобилизации в российской Туве 29 сентября.
Об этом сообщают росСМИ.
В столице Тувы Кызыле на площади Арата прошла женская акция под лозунгами "Нет геноциду" и "Нет мобилизации". Акция была прервана сотрудниками полиции через пять минут после начала. Всего задержаны 20 женщин. По информации СМИ, у участниц берут отпечатки пальцев и переписывают данные.
В столице Тувы Кызыле на площади Арата прошла женская акция под лозунгами "Нет геноциду" и "Нет мобилизации". Акция была прервана сотрудниками полиции через пять минут после начала. Всего задержаны 20 женщин. По информации СМИ, у участниц берут отпечатки пальцев и переписывают данные.
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