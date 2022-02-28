В Кыргызстане начались многотысячные акции протеста

15:54 05 Октябрь Киев, Украина

Радио Азаттык сообщает, что в столице Кыргызстана Бишкеке начались многотысячные акции протеста.

В Бишкеке лидеры 12 партий подписались под требованием к ЦИК аннулировать результаты парламентских выборов. Об этом на митинге сообщил кандидат от партии «Республика» Мирлан Жеенчороев.



Под обращением, в том числе, подписались партии «Бутун Кыргызстан» и «Мекенчил».



«Подписали все партии, кроме тех трех», - заявил он, не уточнив, какие конкретные партии отмечены в обращении.



Кандидат от партии «Ата Мекен» Жанар Акаев добавил, что партии требуют от ЦИК до полуночи выполнить их требование об аннулировании результатов выборов и назначии новых.



В ходе митинга ряд выступающих, среди прочего, потребовал отставки президента Сооронбая Жээнбекова. По их мнению, Жээнбеков несет ответственность за «несправедливые» выборы.



Один из организаторов митинга Сыймык Жапыкеев заявил, что на площади собралось около 15 тысяч человек.



Спикеры пообещали, что митинг будет бессрочным. На площади «Ала-Тоо» намерены установить юрты.



4 октября в Кыргызстане прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. В них приняли участие 16 партий. Исходя из текущих данных, в парламент проходят 4 партии, которые преодолели 7-процентный барьер:



«Биримдик»

«Мекеним Кыргызстан»

«Кыргызстан»

«Бутун Кыргызстан»



Проигравшие партии заявляют о массовом подкупе и применении административного ресурса на выборах. Об этом же заявили и две выигравшие партии – «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».



Несколько партий проводят митинги несогласия с итогами голосования. Акции организовали пять партий, которые ранее они подписали резолюцию об объединении.



Собравшимся возле здания парламента помешали люди, назвавшие себя героями Апрельской революции. Они заявили, что "это святое место, где проливали кровь люди, и они не дадут его использовать политикам в своих целях".



После инцидента митингующие переместились на площадь.



Напомним, вчера, 4 октября, в Кыргызстане прошли выборы депутатов в парламент 7-го созыва.