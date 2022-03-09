В Кыргызстане арестован директор одного из телеканалов за публикации о войне в Украине

16:41 08 Март Киев, Украина





Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал немедленно освободить его, прекратить расследование и разрешить ему работать свободно.



Власти арестовали Дуйшенбиева после того, как 3 марта на фейсбук-странице и в телеграмм-канале Next TV была обнародована информация о заявлениях экс-руководителя разведывательного управления Казахстана о том, что Кыргызстан тайно согласился оказать военную поддержку вторжению России в Украину.



В тот вечер сотрудники Госкомнацбезопасности (ГКЧП) страны провели обыск в офисе радиостанции в Бишкеке, конфисковали телерадиотехнику, опечатали студию и офисы журналистов, а также задержали Дуйшенбиева.



Впоследствии ГКЧП сообщила, что открыла против Дуйшенбиева уголовное производство по факту "разжигания межнациональной розни". На закрытом судебном заседании 4 марта Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 мая.



Если журналиста признают виновным, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Кыргызстане арестован на два месяца директор частного телеканала Next TV Таалайбек Дуйшенбиев за публикацию информации о войне России против Украины.Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал немедленно освободить его, прекратить расследование и разрешить ему работать свободно.Власти арестовали Дуйшенбиева после того, как 3 марта на фейсбук-странице и в телеграмм-канале Next TV была обнародована информация о заявлениях экс-руководителя разведывательного управления Казахстана о том, что Кыргызстан тайно согласился оказать военную поддержку вторжению России в Украину.В тот вечер сотрудники Госкомнацбезопасности (ГКЧП) страны провели обыск в офисе радиостанции в Бишкеке, конфисковали телерадиотехнику, опечатали студию и офисы журналистов, а также задержали Дуйшенбиева.Впоследствии ГКЧП сообщила, что открыла против Дуйшенбиева уголовное производство по факту "разжигания межнациональной розни". На закрытом судебном заседании 4 марта Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 мая.Если журналиста признают виновным, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

"Власть должна немедленно освободить Таалайбека Дуйшенбиева, прекратить расследование по Next TV и разрешить возобновить вещание беспрепятственно", - заявила координатор программы CPJ для Европы и Центральной Азии Гульноза Саид.

Адвокат Дуйшенбиева Акмат Алагушев в телефонном интервью сообщил CPJ, что его подзащитный отвергает обвинения, и они будут обжаловать решение о содержании его под стражей, а также опечатывание студии и рабочего помещения, которое, по его словам, следствие совершило незаконно.