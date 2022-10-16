В Киргизии прекратили обслуживание российских карт "Мир"

Имеющий международных акционеров банк Киргизии "Компаньон" прекратил прием карт "Мир", ранее попавших под санкции российских банков.
Об этом пишут росСМИ со ссылкой на заявление банка.
В сообщении финучреждения говорится, что обслуживание приостановлено "в связи с решением партнёрского процессингового центра".
Так, "Компаньон" опубликовал список из 21 российского банка, с картами которых приостановлена работа.
В список включены ранее попавшие под санкции банки - в частности Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие". Отдельно в списке упоминается также Банк Москвы, в 2016 году прекративший свое существование как отдельный банк, став частью ВТБ.
Как отмечает Forbes Russia, акционерами банка "Компаньон" являются международная неправительственная организация MercyCorps (Корпус милосердия), Нидерландский банк развития (FMO) и инвестфонд Triodos Investment Management ("дочка" банка развития Triodos).
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