В Курской области произошел взрыв на заводе, где находился склад оружия и техники

14:57 04 Март Киев, Украина





Этот завод использовался как склад российского оружия, а также для ремонта техники. В сообщениях российских СМИ говорится, что взрыв произошел якобы в результате ремонта военной техники. Пропагандистский ресурс ТАСС сообщает, что произошел взрыв боеприпасов в одной из Как сообщают российские СМИ, произошел взрыв на спиртовом заводе в населенном пункте Теткино, Курской области. Этот населенный пункт находится недалеко от границы с Украиной. По некоторым данным – это сахарный завод.Этот завод использовался как склад российского оружия, а также для ремонта техники. В сообщениях российских СМИ говорится, что взрыв произошел якобы в результате ремонта военной техники. Пропагандистский ресурс ТАСС сообщает, что произошел взрыв боеприпасов в одной из

машин из-за якобы короткого замыкания.

Остальные российские ресурсы пишут, что было несколько взрывов. Известно, что эвакуировали 300 человек.