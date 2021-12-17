В Крыму задержан россиянин, якобы работавший на спецслужбы Украины

16:16 16 Март Киев, Украина

Задержания в Крыму продолжаются. Но на этот раз российские силовики задержали россиянина. Гражданин РФ был задержан ФСБ РФ по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины. По информации Центра общественных связей ФСБ России, в автомобиле мужчины якобы обнаружили взрывное устройство.

"Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В. Л.", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ЦОС заявили, что гражданин РФ якобы делал фото и видео местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей в Крыму. А в транспортном средстве задержанного было найдено самодельное взрывное устройство.

"Со слов задержанного Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", - заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на два месяца.

Ранее ФСБ заявила о задержании в Крыму лиц, "финансировавших ИГИЛ". Якобы подозреваемые с 2015 по 2019 год через интернет собирали деньги на благотворительность, но на самом деле на нужды боевиков. Средства направлялись за границу.