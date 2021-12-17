В Крыму задержан россиянин, якобы работавший на спецслужбы Украины

Задержания в Крыму продолжаются. Но на этот раз российские силовики задержали россиянина. Гражданин РФ был задержан ФСБ РФ по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины. По информации Центра общественных связей ФСБ России, в автомобиле мужчины якобы обнаружили взрывное устройство.
В ЦОС заявили, что гражданин РФ якобы делал фото и видео местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей в Крыму. А в транспортном средстве задержанного было найдено самодельное взрывное устройство.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на два месяца.
Ранее ФСБ заявила о задержании в Крыму лиц, "финансировавших ИГИЛ". Якобы подозреваемые с 2015 по 2019 год через интернет собирали деньги на благотворительность, но на самом деле на нужды боевиков. Средства направлялись за границу.
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