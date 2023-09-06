В крупнейшем городе ЮАР вспыхнула многоэтажка: погибли десятки человек

В Йоханнесбурге, крупнейшем городе Южно-Африканской республики, ночью 31 августа вспыхнул пожар в многоэтажном доме. В результате возгорания погибли по меньшей мере 73 человека.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.
Спикер службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Муладзи заявил, что количество жертв может увеличиться и в ловушке может быть еще больше людей. Спасатели провели эвакуацию и продолжают поиски.
Здание в центральном деловом районе Йоханнесбурга называют "неформальным поселением" для бездомных людей. По словам свидетелей, там могли проживать не менее 200 человек. Поскольку в таких домах отсутствует электроснабжение, пожар случился, очевидно, из-за возгорания свечи или газовой конфорки. Окончательно причины пожара пока не установлены.
Среди погибших есть семеро детей, из которых младшим был год. Пострадали во время пожара 52 человека. Пока огнеборцы продолжают спасательную операцию.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.
Спикер службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Муладзи заявил, что количество жертв может увеличиться и в ловушке может быть еще больше людей. Спасатели провели эвакуацию и продолжают поиски.
Здание в центральном деловом районе Йоханнесбурга называют "неформальным поселением" для бездомных людей. По словам свидетелей, там могли проживать не менее 200 человек. Поскольку в таких домах отсутствует электроснабжение, пожар случился, очевидно, из-за возгорания свечи или газовой конфорки. Окончательно причины пожара пока не установлены.
Среди погибших есть семеро детей, из которых младшим был год. Пострадали во время пожара 52 человека. Пока огнеборцы продолжают спасательную операцию.
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