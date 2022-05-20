В кремле решили легализовать военное наёмничество

11:20 20 мая Киев, Украина

Кремль намерен избавить от риска уголовного наказания лиц, вступивших в вооруженный конфликт с Украиной на стороне рф.

Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить" издания «Открытые медиа. Эксклюзивы», со ссылкой на источник близкий к администрации президента.

"Администрация президента намерена ввести изменения в статью 359 УК РФ («Наёмничество»). Её дополнят примечанием, по которому лицо будет освобождено от ответственности, если инкриминируемое деяние совершено в интересах российской федерации, её граждан, либо не направлено против них", - сообщил источник.

Законопроект будет внесён в Госдуму одним из региональных парламентов. Эта норма призвана полностью легализовать участие в боевых действий в Украине россиян, которые идут на войну не как призывники, контрактники или мобилизованные резервисты, а в качестве «парамилитариз» — таких, как бойцы ЧВК Вагнера или «добровольческие» отряды из Чечни.