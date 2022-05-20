В кремле решили легализовать военное наёмничество

Кремль намерен избавить от риска уголовного наказания лиц, вступивших в вооруженный конфликт с Украиной на стороне рф.
Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить" издания «Открытые медиа. Эксклюзивы», со ссылкой на источник близкий к администрации президента.
Законопроект будет внесён в Госдуму одним из региональных парламентов. Эта норма призвана полностью легализовать участие в боевых действий в Украине россиян, которые идут на войну не как призывники, контрактники или мобилизованные резервисты, а в качестве «парамилитариз» — таких, как бойцы ЧВК Вагнера или «добровольческие» отряды из Чечни.
Таким образом россии пытается компенсировать свои потери в войне с Украиной, которые на 20 мая, по данным Генштаба ВСУ, составили 28700 человек.
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