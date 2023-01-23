В кремле попытались объяснить отсутствие документа о завершении мобилизации

14:38 23 января Киев, Украина

Пресс-секретарь президента страны-агрессора дмитрий песков попытался объяснить отсутствие документа об окончании мобилизации, по его словам, это связано с другими задачами, которые решает минобороны рф, но при этом надо ориентироваться на слова путина о завершении мобилизации.



Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен".

Однако, уточнил песков, кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил.

"Это связано с выполнением задач военнослужащими и так далее, и так далее, и так далее. В этой части это продолжает работать", - отметил он.



Пресс-секретарь путина еще раз подчеркнул, что надо ориентироваться на слова и заявления президента рф об окончании мобилизации, хотя при этом указ о частичной мобилизации предусматривает и другие функции, необходимые для министерства обороны.