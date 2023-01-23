В кремле попытались объяснить отсутствие документа о завершении мобилизации

Пресс-секретарь президента страны-агрессора дмитрий песков попытался объяснить отсутствие документа об окончании мобилизации, по его словам, это связано с другими задачами, которые решает минобороны рф, но при этом надо ориентироваться на слова путина о завершении мобилизации.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Однако, уточнил песков, кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил.
Пресс-секретарь путина еще раз подчеркнул, что надо ориентироваться на слова и заявления президента рф об окончании мобилизации, хотя при этом указ о частичной мобилизации предусматривает и другие функции, необходимые для министерства обороны.
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