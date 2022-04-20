В Кремле оценили обстановку в Афганистане

Все события, происходящие в Афганистане, связаны они с талибами или нет, не остаются незамеченными Москвой.
Об этом заявил в среду, 21 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков оставил без комментариев вопрос, считает ли президент РФ Владимир Путин, что движение "Талибан" сейчас скорее благо для Афганистана и возможный партнер для РФ по переговорам.
Накануне стало известно, что на фоне боевых действий в Афганистане Россия перебросила к границам страны с Таджикистаном танковую бригаду. Официально - для учений.
Напомним, на фоне вывода из Афганистана войск НАТО талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории страны.
Накануне стало известно, что на фоне боевых действий в Афганистане Россия перебросила к границам страны с Таджикистаном танковую бригаду. Официально - для учений.
Напомним, на фоне вывода из Афганистана войск НАТО талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории страны.
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