В Кремле оценили обстановку в Афганистане

"Ситуация в Афганистане крайне тревожная. Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности. Мы совместно с нашими партнерами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте, конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", - сказал он.