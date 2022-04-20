В Кремле оценили обстановку в Афганистане

13:22 21 июля Киев, Украина

Все события, происходящие в Афганистане, связаны они с талибами или нет, не остаются незамеченными Москвой.
 
Об этом заявил в среду, 21 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация в Афганистане крайне тревожная. Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности. Мы совместно с нашими партнерами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте, конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", - сказал он.
Песков оставил без комментариев вопрос, считает ли президент РФ Владимир Путин, что движение "Талибан" сейчас скорее благо для Афганистана и возможный партнер для РФ по переговорам.

Накануне стало известно, что на фоне боевых действий в Афганистане Россия перебросила к границам страны с Таджикистаном танковую бригаду. Официально - для учений.

Напомним, на фоне вывода из Афганистана войск НАТО талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории страны.