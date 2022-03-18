В Кремле не охотно признают провал вакцинации в России

По словам Путина, вакцинацию от коронавируса прошли более 18 миллионов россиян. Но с учетом масштаба страны, это лишь 1,2% населения. На фоне резко выросшего уровня COVID- заболеваемости возникает вопрос: почему же, имея достаточное количество вакцины, россияне не спешат прививаться?

Как утверждают в Кремле, такой низкий уровень вакцинации вовсе не связан с недоверием народа к власти.

"Нет, отнюдь", - заверяет секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, очевидный провал вакцинации в стране, это "полная глупость".

"Я не знаю, кто это говорит, но как минимум это невежда", - сказал Песков.

Причиной роста заболеваемости в России Песков назвал "тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать".

Оправдывая явное отставание России "по темпам вакцинации по сравнению со многими странами", Дмитрий Песков признаёт, что в области вакцинации пропагандистская система РФ "оказалась не столь эффективной, насколько хотелось бы".

"Здесь мы мало преуспели, но не потому, что чего-то не хватает: всего более чем хватает и более чем достаточно, все это было обеспечено и вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад", - неохотно признал представитель Кремля.

Заметим, что в России за минувшие сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса - это максимум с января.