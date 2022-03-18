В Кремле не охотно признают провал вакцинации в России

По словам Путина, вакцинацию от коронавируса прошли более 18 миллионов россиян. Но с учетом масштаба страны, это лишь 1,2% населения. На фоне резко выросшего уровня COVID- заболеваемости возникает вопрос: почему же, имея достаточное количество вакцины, россияне не спешат прививаться?
Как утверждают в Кремле, такой низкий уровень вакцинации вовсе не связан с недоверием народа к власти.
По мнению Пескова, очевидный провал вакцинации в стране, это "полная глупость".
Причиной роста заболеваемости в России Песков назвал "тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать".
Оправдывая явное отставание России "по темпам вакцинации по сравнению со многими странами", Дмитрий Песков признаёт, что в области вакцинации пропагандистская система РФ "оказалась не столь эффективной, насколько хотелось бы".
Заметим, что в России за минувшие сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса - это максимум с января.
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