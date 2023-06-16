В Краснодарском крае рф горел НПЗ

Впоследствии Кондратьев сообщил, что пожар ликвидирован.



Телеграмм-каналы обнародовали видео пожара.

"Атака беспилотников произошла около трех часов ночи. Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен в нескольких километрах. НПЗ расположен всего в 15 километрах от Краснодара", — сообщает телеграмм-канал Shot.