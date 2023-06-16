В Краснодарском крае рф горел НПЗ
09:43 31 мая Киев, Украина
В Краснодарском крае рф ночью произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Местные власти заявили об ударе беспилотниками
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"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА", -
сообщил под утро губернатор края Вениамин Кондратьев.
Впоследствии Кондратьев сообщил, что пожар ликвидирован.
Телеграмм-каналы обнародовали видео пожара.
"Атака беспилотников произошла около трех часов ночи. Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен в нескольких километрах. НПЗ расположен всего в 15 километрах от Краснодара", — сообщает телеграмм-канал Shot.
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