В Краснодарском крае рф горел НПЗ

09:43 31 мая Киев, Украина

В Краснодарском крае рф ночью произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Местные власти заявили об ударе беспилотниками.
"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА", - сообщил под утро губернатор края Вениамин Кондратьев.
Впоследствии Кондратьев сообщил, что пожар ликвидирован.

Телеграмм-каналы обнародовали видео пожара.
"Атака беспилотников произошла около трех часов ночи. Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен в нескольких километрах. НПЗ расположен всего в 15 километрах от Краснодара", — сообщает телеграмм-канал Shot.