В Конго затонуло перегруженное судно: найдены тела 60 утонувших, поиски продолжаются

Около 700 человек попали в кораблекрушение на западе Конго, спасти удалось лишь 300 человек, по предварительным данным погибли 60 человек, а судьба остальных неизвестна.
Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на министра гуманитарных операций и национальной солидарности ДРК Стива Мбикайи Мабулуки.
По его данным, судно с 700 пассажирами на борту затонуло на пути из Маи-Ндомбе в Экваториальную провинцию. Спасены около 300 человек, обнаружены тела 60 погибших, судьба остальных пока неизвестна.
Причиной крушения стали перегрузка судна и навигация в ночное время.
По его данным, судно с 700 пассажирами на борту затонуло на пути из Маи-Ндомбе в Экваториальную провинцию. Спасены около 300 человек, обнаружены тела 60 погибших, судьба остальных пока неизвестна.
Причиной крушения стали перегрузка судна и навигация в ночное время.
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