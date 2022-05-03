В Колумбии подняли вопрос легализации кокаина

13:05 03 декабря Киев, Украина

Политики Колумбии хотят вывести наркобизнес страны из тени и взять под контроль государства, сенатор Колумбии Иван Маруланда предложил на рассмотрение законопроект , предлагающий легализировать продажу кокаина , сейчас документ обсуждают в конгрессе.

По словам сенатора, наркотики в стране присутствуют везде – в школах, университетах, парках, барах и других публичных пространствах, – и вместо того чтобы закрывать глаза на проблему, нужно бороться с организованной преступностью новыми методами. Он уверен, что пора перестать воспринимать эту тему как табу и следует инициировать открытое обсуждение в обществе.



Законопроект предусматривает продажу кокаина в качестве обезболивающего. Также легализация поможет официально трудоустроить более 200 тысяч фермеров, которые сейчас выращивают коку для преступников.



Сенатор считает, что Колумбии было бы выгоднее скупать весь урожай коки. На это нужно около 680 миллионов долларов в год, а на борьбу с нелегальным выращиванием уходят миллиарды долларов.



Политик уточняет, что листья коки, в которой много кальция, витаминов и микроэлементов, можно использовать для производства муки, чая, продуктов питания и медикаментов. Также он предлагает производить кокаин, часть которого будут продавать потребителям, а часть – отправлять в исследовательские лаборатории с целью понять, насколько наркотик эффективен в качестве обезболивающего.



Дело в том, что употребление кокаина в Колумбии разрешено и считается личным правом каждого человека, а вот выращивать коку и продавать наркотик запрещено с 1980-х. Легализация позволит вывести из игры криминальные группировки. Люди смогут покупать у государства продукт более высокого качества, при этом пополняя казну.



Первые данные о том, что наркотик вызывает зависимость, появились еще в конце XIX века, но официально ООН внесла кокаин в список запрещенных веществ лишь в 1963 году.