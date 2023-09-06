В Колумбии официально разрешили указывать третий пол "X" в официальных документах

06:50 27 августа Киев, Украина

Вслед за некоторыми странами, официально признавшими принадлежность некоторых людей к так называемому третьему полу, правительство Колумбии теперь тоже официально позволило своим гражданам указывать в официальных документах третий пол "X". Об этом 24 августа сообщило МИД страны.

Теперь граждане страны, которые не идентифицируют себя ни как мужчины, ни как женщины, смогут получить документы с соответствующей отметкой, как в Колумбии, так и в ее зарубежных представительствах.

"Министерство иностранных дел признает существование гендерного разнообразия (...) Это социальная справедливость", - заявила представитель паспортной службы Андреа Гарсон.

Отметим, что Колумбия вошла в более чем десять стран мира, разрешающих указание третьего пола в официальных документах. В них входят, в частности, Германия, США, Мексика, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан и Непал.

Напомним, в октябре 2021 года в США впервые выдали паспорт с половой принадлежностью "X".