18:50 22 Декабрь Киев, Украина

Британский суд встал на сторону одного из богатейших бизнесменов России Романа Абрамовича в иске по книге "Люди Путина"



Адвокаты Абрамовича на суде в Лондоне заявляли, что их клиент возмущен и отвергает предположение в книге журналистки Кэтрин Белтон об использовании его богатств в интересах Кремля.



Книга Кэтрин Белтон издана в 2020 году под названием «Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию, а затем пошел в наступление на Запад» работала в России корреспондентом газеты Financial Times.



Книга прослеживает, как Владимир Путин получил власть, и как при этом многие его коллеги из советской спецслужбы КГБ получили высокие государственные должности и разбогатели.



Кэтрин Белтон, комментируя договоренность ее издательства с Абрамовичем, заявила, что в течение года она чувствовала себя стороной «войны на истощение, в которой HarperCollins и я подверглись бомбардировке судебными исками со всех сторон: от четырех российских миллиардеров и нефтяного чемпиона Кремля – компании Роснефть».

«Хотя истцы отрицали согласование их действий, мне это походило на многостороннюю операцию Кремля против Украины, в которой он пытается истощить Запад и заставить пойти на уступки по расширению НАТО», - написано в официальном заявлении журналистки.

Она поблагодарила издательство за поддержку в судебной защите и добавила: «К счастью, от судьбы моей книги не зависят жизни десятков миллионов людей. Поэтому мы сегодня удовлетворены достижением урегулирования».



Два других истца: российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен согласились устроить свои претензии к издательству вне суда еще до первого слушания дела в Лондоне 28 июля.



Абрамович особо отрицал, что приобрел лондонский футбольный клуб "Челси" для того, чтобы улучшить имидж Москвы и увеличить российское влияние на Западе.

«Мы довольны, что HarperCollins и автор попросили прощения у господина Абрамовича и согласились на изменения в книге, чтобы устранить ложные утверждения о нем. Эти утверждения не имели доказательств», - сказал спикер миллиардера, которого цитирует Reuters.

Договоренность предполагает выплату возмещения, но его сумма не названа, только сказано, что деньги будут перечислены на одну из благотворительных организаций.



Издательство HarperCollins признало, что в книге имелись отдельные неточности, которые будут исправлены.



В заявлении Кэтрин Белтон сказано, что она и издательство согласились «дополнить комментарии сделанные спикером Романа Абрамовича, исправить ошибку относительно владения Абрамовичем Сибнефтью и представить более четкое описание мотивов приобретения господином Абрамовичем Челси, относительно которых так много споров, чтобы показать, что с самого начала не шло об этом как о факте».