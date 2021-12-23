Из книги "Люди Путина" удалят ряд сведений об Абрамовиче

Британский суд встал на сторону одного из богатейших бизнесменов России Романа Абрамовича в иске по книге "Люди Путина"
Адвокаты Абрамовича на суде в Лондоне заявляли, что их клиент возмущен и отвергает предположение в книге журналистки Кэтрин Белтон об использовании его богатств в интересах Кремля.
Книга Кэтрин Белтон издана в 2020 году под названием «Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию, а затем пошел в наступление на Запад» работала в России корреспондентом газеты Financial Times.
Книга прослеживает, как Владимир Путин получил власть, и как при этом многие его коллеги из советской спецслужбы КГБ получили высокие государственные должности и разбогатели.
Кэтрин Белтон, комментируя договоренность ее издательства с Абрамовичем, заявила, что в течение года она чувствовала себя стороной «войны на истощение, в которой HarperCollins и я подверглись бомбардировке судебными исками со всех сторон: от четырех российских миллиардеров и нефтяного чемпиона Кремля – компании Роснефть».
Она поблагодарила издательство за поддержку в судебной защите и добавила: «К счастью, от судьбы моей книги не зависят жизни десятков миллионов людей. Поэтому мы сегодня удовлетворены достижением урегулирования».
Два других истца: российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен согласились устроить свои претензии к издательству вне суда еще до первого слушания дела в Лондоне 28 июля.
Абрамович особо отрицал, что приобрел лондонский футбольный клуб "Челси" для того, чтобы улучшить имидж Москвы и увеличить российское влияние на Западе.
Два других истца: российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен согласились устроить свои претензии к издательству вне суда еще до первого слушания дела в Лондоне 28 июля.
Абрамович особо отрицал, что приобрел лондонский футбольный клуб "Челси" для того, чтобы улучшить имидж Москвы и увеличить российское влияние на Западе.
Договоренность предполагает выплату возмещения, но его сумма не названа, только сказано, что деньги будут перечислены на одну из благотворительных организаций.
Издательство HarperCollins признало, что в книге имелись отдельные неточности, которые будут исправлены.
В заявлении Кэтрин Белтон сказано, что она и издательство согласились «дополнить комментарии сделанные спикером Романа Абрамовича, исправить ошибку относительно владения Абрамовичем Сибнефтью и представить более четкое описание мотивов приобретения господином Абрамовичем Челси, относительно которых так много споров, чтобы показать, что с самого начала не шло об этом как о факте».
Издательство HarperCollins признало, что в книге имелись отдельные неточности, которые будут исправлены.
В заявлении Кэтрин Белтон сказано, что она и издательство согласились «дополнить комментарии сделанные спикером Романа Абрамовича, исправить ошибку относительно владения Абрамовичем Сибнефтью и представить более четкое описание мотивов приобретения господином Абрамовичем Челси, относительно которых так много споров, чтобы показать, что с самого начала не шло об этом как о факте».
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