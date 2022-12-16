В КНДР впервые испытали твердотопливный двигатель высокой тяги

14:25 16 декабря Киев, Украина





Так называемая "проверка статической стрельбой" ракетного двигателя на северо-западном ракетном заводе страны стала первой в своем роде в Северной Корее. Как сообщило официальное корейское центральное информационное агентство,



Ким отметил, что он ожидает, что новое оружие будет создано "в кратчайший промежуток времени", сообщает KCNA.



Вероятно,



Последнее испытание двигателя показало, что Северная Корея полна решимости выполнить обещания Кима разработать такие сложные системы оружия — несмотря на пандемию и международное давление со стороны США по ограничению ее ядерной программы. В последние месяцы Северная Корея провела испытания серии баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. В частности, в ноябре состоялся запуск научно-исследовательской межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 на жидком топливе наибольшей дальности, предназначенной для переноса нескольких боеголовок. Испытание "твердотопливного двигателя высокой тяги" для нового стратегического оружия состоялось 16 декабря в Северной Корее, сообщает Associated Press со ссылкой на государственные СМИ КНДР. На испытании присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ин.Так называемая "проверка статической стрельбой" ракетного двигателя на северо-западном ракетном заводе страны стала первой в своем роде в Северной Корее. Как сообщило официальное корейское центральное информационное агентство, испытания дали надежную научно-техническую гарантию для разработки другой системы стратегического оружия нового типа.Ким отметил, что он ожидает, что новое оружие будет создано "в кратчайший промежуток времени", сообщает KCNA.Вероятно, Северная Корея подразумевает твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету, пишет АР. Эта ракета входит в ряд высокотехнологичных систем вооружений, которые Ким Чен Ын пообещал представить во время обширной конференции правящей Рабочей партии в начале прошлого года. Другие системы оружия, которые Ким обещал изготовить, включают в себя ракету с несколькими боеголовками, подводные ядерные ракеты и спутники-шпионы.Последнее испытание двигателя показало, что Северная Корея полна решимости выполнить обещания Кима разработать такие сложные системы оружия — несмотря на пандемию и международное давление со стороны США по ограничению ее ядерной программы. В последние месяцы Северная Корея провела испытания серии баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. В частности, в ноябре состоялся запуск научно-исследовательской межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 на жидком топливе наибольшей дальности, предназначенной для переноса нескольких боеголовок.

В чем особенность твердотопливных ракетных двигателей

Некоторые эксперты говорят, что Северная Корея, наконец, использует расширенный арсенал, чтобы добиться ослабления санкций и других уступок от Соединенных Штатов.

“Мы давно ждали такого теста. Твердотопливные ракетные двигатели большого диаметра позволят Северной Корее развертывать большие ракеты с подлодок и, что более важно, более выносливые и чувствительные межконтинентальные баллистические ракеты дальности", — объяснил эксперт Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда.

По его словам, в отличие от ракет на жидком топливе, ракеты на твердом топливе заправляются во время производства, поэтому их можно выпустить гораздо быстрее во время войны, при прочих равных условиях.

"Я не удивлюсь, если они захотят провести дополнительные испытания и разработку этих двигателей, прежде чем перейти к летным испытаниям", - добавил Панда.

Топливо в твердотопливных ракетах уже загружено внутрь, что помогает сократить время подготовки к запуску, увеличить мобильность оружия и усложнить посторонним обнаружение происходящего перед стартом. Северная Корея уже имеет арсенал твердотопливных баллистических ракет малой дальности, направленных на ключевые места в Южной Корее, включая военные базы США.



KCNA сообщила, что испытания в четверг преследовали цель проверить конкретные технические характеристики двигателя на основе "технологии управления вектором тяги", и что испытания показали, что все технические показатели доказали его надежность и стабильность.