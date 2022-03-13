В китайском зоопарке медведи загрызли человека

18:28 19 октября Киев, Украина

Администрация открытых китайских парков для животных взяла на себя ответственность за случившийся инцидент и пообещала принять меры для усиления безопасности. Случилось это после того, как на одного из работников парка напали медведи. Человека убили на глазах целого автобуса с туристами.



Несчастный случай в Шанхайском парке животных произошел в субботу в "зоне диких зверей».



В социальных сетях распространяют видео с места инцидента, на котором видно, как группа туристов в автобусе кричит, наблюдая за медведями.



Парк выразил соболезнования семье работника.

Также администрация парка "извинилась перед туристами за причиненные неудобства".



Парк заявляет, что изучает инцидент, там улучшат ситуацию с безопасностью и "сделают все возможное, чтобы устранить последствия инцидента".



С тех пор "зона диких зверей" временно закрыта, посетителям вернули деньги и "усилили безопасность производственной деятельности" в



Что на видео?



На видео видна та часть парка, которая доступна только для посетителей в автобусах, гулять пешком там запрещено. На кадрах с Weibo видно, что животные могут свободно передвигаться этой частью парка.



Одни пользователи соцсетей утверждают, что медведи действовали так, как любое дикое животное при подобных обстоятельствах. Они видят единственным решением проблемы закрытие подобных зоопарков, а животных выпустить на волю.



Другие пользователи соцсети осудили отсутствие в зоопарке мер безопасности и посочувствовали туристам, которые стали свидетелями смерти, заявив, что они "глубоко травмированы". Несчастный случай в Шанхайском парке животных произошел в субботу в "зоне диких зверей».В социальных сетях распространяют видео с места инцидента, на котором видно, как группа туристов в автобусе кричит, наблюдая за медведями.Парк выразил соболезнования семье работника.Также администрация парка "извинилась перед туристами за причиненные неудобства".Парк заявляет, что изучает инцидент, там улучшат ситуацию с безопасностью и "сделают все возможное, чтобы устранить последствия инцидента".С тех пор "зона диких зверей" временно закрыта, посетителям вернули деньги и "усилили безопасность производственной деятельности" в зоопарке На видео видна та часть парка, которая доступна только для посетителей в автобусах, гулять пешком там запрещено. На кадрах с Weibo видно, что животные могут свободно передвигаться этой частью парка.Одни пользователи соцсетей утверждают, что медведи действовали так, как любое дикое животное при подобных обстоятельствах. Они видят единственным решением проблемы закрытие подобных зоопарков, а животных выпустить на волю.Другие пользователи соцсети осудили отсутствие в зоопарке мер безопасности и посочувствовали туристам, которые стали свидетелями смерти, заявив, что они "глубоко травмированы".



В Китае убийство надзирателя зоопарке животными - редкость, но приступы агрессии у животных случаются довольно часто. Хотя в большинстве случаев их, как утверждается, вызывают сами посетители.