В Китае разбился пассажирский самолет, на борту которого 133 человека, жертвы неизвестны

11:45 21 марта Киев, Украина

Пассажирский самолет China Eastern, на борту которого находились 133 человека, разбился на юго-западе Китая и вызвал горный пожар, жертвы неизвестны.

Об этом сообщила в понедельник государственная телекомпания CCTV.



Самолет Boeing 737 потерпел крушение в сельской местности недалеко от города Учжоу провинции Гуанси и «вызвал горный пожар», сообщает CCTV со ссылкой на провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям.



В сообщении отмечается, что на место происшествия выехали спасатели.



CCTV сообщило, что «самолет Boeing 737 China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, потерпел крушение в уезде Тэн, Учжоу, Гуанси, и вызвал горный пожар».



Местные СМИ сообщили, что рейс MU5735 China Eastern не прибыл в запланированный пункт назначения в Гуанчжоу после того, как он вылетел из города Куньмин вскоре после 13:00 (05:00 по Гринвичу) в понедельник. СМИ ссылаются на сотрудников аэропорта.





