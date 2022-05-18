В Китае полную вакцинацию прошли более половины населения

09:06 14 августа Киев, Украина

Население Китая составляет около 1,4 миллиарда человек. Воистину рекордное число пациентов получили полную вакцинацию в такой густонаселенной стране. Как сообщает агентство Global Times со ссылкой на данные Минздрава, в Китае прививки от коронавируса получили около 777 миллионов человек.

Отмечается, что полную вакцинацию прошли более половины населения Китая.

Как сообщалось ранее, в китайском Ухане провели массовое тестирование местных жителей на наличие коронавирусной инфекции. Врачи сделали более 11,28 млн тестов на инфекцию.

Из-за нескольких вспышек заболевания некоторые города расширяют сеть центров тестирования в попытке выявить местные случаи распространения коронавируса.