В Китае планируют построить уникальный музей естествознания

19:04 01 декабря Киев, Украина

Новый, уникальный в своем роде музей естествознания намерены построить в Китае. По форме музей будет похож на огромную волну и располагаться будет в рядом с водоемом.

Конкурс на строительство музея уже выиграли две местные фирмы, сообщается на официальном сайте организатора конкурса Shenzhen Municipality.



Музей планируют назвать Дельта, а располагаться он будет рядом с живописным озером.



В нем будут показывать и рассказывать о законах естественной эволюции и научных открытиях. Общая площадь музея составит 42 000 кв м, причем значительная его часть будет отдана под демонстрационные площадки – там посетители смогут познакомиться с образцами вымерших животных.