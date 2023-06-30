В Китае пассажирский автобус накрыла масса грунта и камней, есть жертвы

В муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая автобус, перевозивший 19 пассажиров, попал под камнепад. В результате происшествия шесть человек погибли и девять получили травмы.
Об этом сообщает Xinhua.
Отмечается, что автобус, перевозивший 19 пассажиров, проезжал по дороге под холмом, когда его накрыла масса грунта и камней, вызанных длительными ливнями.
Спасательная операция завершилась, правоохранители расследуют инцидент и исследуют потенциальные опасности, чтобы предотвратить подобные трагедии.
Как известно, на юге Китая продолжаются непрерывные сильные дожди, из-за которых возросла угроза наводнений в местных реках и схождение почвы.
Спасательная операция завершилась, правоохранители расследуют инцидент и исследуют потенциальные опасности, чтобы предотвратить подобные трагедии.
Как известно, на юге Китая продолжаются непрерывные сильные дожди, из-за которых возросла угроза наводнений в местных реках и схождение почвы.
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