В Китае пассажирский автобус накрыла масса грунта и камней, есть жертвы

17:34 30 июня Киев, Украина

В муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая автобус , перевозивший 19 пассажиров, попал под камнепад. В результате происшествия шесть человек погибли и девять получили травмы.

Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что автобус, перевозивший 19 пассажиров, проезжал по дороге под холмом, когда его накрыла масса грунта и камней, вызанных длительными ливнями.



Спасательная операция завершилась, правоохранители расследуют инцидент и исследуют потенциальные опасности, чтобы предотвратить подобные трагедии.



Как известно, на юге Китая продолжаются непрерывные сильные дожди, из-за которых возросла угроза наводнений в местных реках и схождение почвы.