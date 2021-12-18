В Китае открыли первую клинику для помощи подросткам-трансгендерам

13:41 22 Ноябрь Киев, Украина

В Китае открыли первую в стране клинику, для оказания помощи трансгендерным подросткам, где молодым людям помогут побороть депрессию и тревожность, а при необходимости составят план безопасной адаптации.



Об этом сообщает Bloomberg.



В лечебном заведении, расположенном на базе Шанхайской детской больницы, будут работать разнопрофильные специалисты: психологи, эндокринологи, генетики и другие – чтобы "стать мостом между трансгендерными подростками, их близкими, медработниками и разными кругами общества".

"Профоценка, диагностика, психологическая помощь и необходимое медвмешательство врачей разных профилей помогают улучшить качество жизни трансгендерных подростков, их успеваемость и отношения с семьей", - сказал завотделением эндокринного и генетического метаболизма Лю Фейхун.

Открытие клиники получило неоднозначную реакцию у жителей страны. Коммунистическая партия Китая часто делает акцент на более "традиционных" гендерных ролях и ценностях. К примеру, соцсеть Tencent WeChat заблокировала аккаунты ЛГБТК-ассоциаций, а госСМИ запретили рекламу с "женственными" мужчинами.



Серьезными остались и барьеры на пути медицинских услуг для транслюдей. Прежде чем они смогут претендовать на гормональное лечение или операцию по изменению пола, они должны пройти психологическое вмешательство, доказать, что у них нет судимостей и согласия родителей. В некоторых случаях препятствий слишком много, и нередко транслюди идут по подпольным путям, включая самостоятельное введение гормонов, приобретенных в интернете. В настоящее время в Китае проживает примерно 4 миллиона транслюдей.