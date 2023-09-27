В Китае обнаружили первый случай обезьяньей оспы

17:30 27 сентября Киев, Украина

В Китае в специальном административном районе Макао обнаружили первый случай заражения обезьяньей оспой. Власти призывают жителей с высоким риском заражения как можно быстрее вакцинироваться.

Об этом сообщает Xinhua.



Пациентом является 29-летний житель Макао, недавно посещавший Гонконг и соседний с Макао город Чжухай. В настоящее время состояние мужчины стабильное и лечится в местной больнице.



Бюро здравоохранения Макао предупредило жителей региона о росте риска передачи заболевания и призвали обращаться за медицинской помощью при малейшем подозрении об инфицировании.



Власти заявили, что местные жители с высоким риском заражения опасной болезнью могут вакцинироваться бесплатно. Нерезиденты могут вакцинироваться, но должны заплатить за это самостоятельно.



Оспа обезьян — редкое заболевание, вызывающее вирус рода Orthopoxvirus. Заболевание получило такое название потому, что в 1958 году впервые его обнаружили у лабораторных обезьян. В 1970 году медики зафиксировали первый случай обезьяньей оспы у человека в Демократической Республике Конго.