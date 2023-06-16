В Китае новый самолет, призванный конкурировать с Airbus и Boeing, совершил первый коммерческий полет

08:29 29 мая Киев, Украина





Соответствующая видеозапись обнародовала государственное телевидение Китая, сообщает BBC. Самолет С919 китайского производства, со 130 пассажирами на борту, совершил первый коммерческий полет по маршруту Шанхай-Пекин.Соответствующая видеозапись обнародовала государственное телевидение Китая, сообщает BBC.





Самолет построила Корпорация коммерческой авиации Китая (Comac) для преодоления доминирования однофюзеляжных самолетов Рейс завершился чуть менее чем через три часа.Самолет построила Корпорация коммерческой авиации Китая (Comac) для преодоления доминирования однофюзеляжных самолетов Airbus и Boeing.

При этом, как отмечает BBC, C919 в значительной части собран из западных компонентов. Двигатели для него производит совместная франко-американская компания CFM International, а авионику — американская компания Collins Aerospace.



Сообщается, что субсидируемая государством китайская авиакомпания China Eastern Airline разместила заказ на пять подобных самолетов. В ближайшие пять лет Comac планирует выпускать по 150 C919 в год.



По утверждению представителей производителя авиалайнера, фирма получила уже более 1200 заказов на его изготовление.



При этом BBC пишет, что большинство экспертов сходятся во мнении, что это не настоящие заказы, а лишь «выражение заинтересованности» со стороны китайских авиакомпаний.



Первый пробный полет этот китайский авиалайнер совершил в 2017 году. В отличие от первого китайского пассажирского самолета ARJ21 он способен преодолевать гораздо большие расстояния и перевозить намного больше пассажиров.