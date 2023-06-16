В Китае новый самолет, призванный конкурировать с Airbus и Boeing, совершил первый коммерческий полет

08:29 29 мая Киев, Украина

Самолет С919 китайского производства, со 130 пассажирами на борту, совершил первый коммерческий полет по маршруту Шанхай-Пекин.

Соответствующая видеозапись обнародовала государственное телевидение Китая, сообщает BBC.
Рейс завершился чуть менее чем через три часа.

Самолет построила Корпорация коммерческой авиации Китая (Comac) для преодоления доминирования однофюзеляжных самолетов Airbus и Boeing.
 
При этом, как отмечает BBC, C919 в значительной части собран из западных компонентов. Двигатели для него производит совместная франко-американская компания CFM International, а авионику — американская компания Collins Aerospace.

Сообщается, что субсидируемая государством китайская авиакомпания China Eastern Airline разместила заказ на пять подобных самолетов. В ближайшие пять лет Comac планирует выпускать по 150 C919 в год.

По утверждению представителей производителя авиалайнера, фирма получила уже более 1200 заказов на его изготовление.

При этом BBC пишет, что большинство экспертов сходятся во мнении, что это не настоящие заказы, а лишь «выражение заинтересованности» со стороны китайских авиакомпаний.

Первый пробный полет этот китайский авиалайнер совершил в 2017 году. В отличие от первого китайского пассажирского самолета ARJ21 он способен преодолевать гораздо большие расстояния и перевозить намного больше пассажиров.