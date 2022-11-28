В Китае недовыпустят около 6 млн iPhone Pro из-за протестов

Беспорядки на ключевом производственном центре Apple Inc. в китайском Чжэнчжоу, вероятнее всего, приведут к недовыпуску около 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом многое будет зависеть от того, как быстро тайваньская компания Foxconn Technology Group, которая управляет предприятием, сможет вернуть людей на сборочные линии после бурных протестов против COVID-ограничений.
На заводе Foxconn производится подавляющее большинство iPhone 14 Pro и Pro Max, самых востребованных телефонов Apple в этом году.
Apple и Foxconn увеличили свои оценки дефицита производства в Чжэнчжоу за последние две недели из-за растущих перебоев, сказал собеседник издания, добавив, что они ожидают, что смогут восполнить 6 миллионов единиц потерянного объема производства в 2023 году.
Аналитики Morgan Stanley ранее в этом месяце оценили дефицит модели iPhone Pro примерно в 6 миллионов единиц в этом году, хотя это было до вспышки протестов в Чжэнчжоу на прошлой неделе.
Apple и Foxconn не сразу ответили на запросы о комментариях.
Аналитики Morgan Stanley ранее в этом месяце оценили дефицит модели iPhone Pro примерно в 6 миллионов единиц в этом году, хотя это было до вспышки протестов в Чжэнчжоу на прошлой неделе.
Apple и Foxconn не сразу ответили на запросы о комментариях.
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