В Китае недовыпустят около 6 млн iPhone Pro из-за протестов

12:42 28 ноября Киев, Украина





Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Беспорядки на ключевом производственном центре Apple Inc. в китайском Чжэнчжоу, вероятнее всего, приведут к недовыпуску около 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году.Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Ситуация на заводе остается нестабильной, и оценка потерянного производства может измениться", - сказал собеседник на условиях анонимности.

При этом многое будет зависеть от того, как быстро тайваньская компания Foxconn Technology Group, которая управляет предприятием, сможет вернуть людей на сборочные линии после бурных протестов против COVID-ограничений.

"Если карантинные ограничения продлятся в течение следующих недель, производство может еще больше сократиться", - отмечает Bloomberg.

"Кампус в Чжэнчжоу был разрушен блокировкой и беспорядками рабочих в течение нескольких недель после того, как инфекция Covid покинула Foxconn и местное правительство пыталось сдержать вспышку. Тысячи сотрудников бежали в октябре из-за хронической нехватки продовольствия, но их заменили новые работники, которые восстали против оплаты труда и карантинных мер", - напоминает агентство.

На заводе Foxconn производится подавляющее большинство iPhone 14 Pro и Pro Max, самых востребованных телефонов Apple в этом году.

"Эти смартфоны премиум-класса заполнили пробел в падении спроса на обычные модели iPhone 14. Apple снизила общий план производства примерно до 87 миллионов единиц с предыдущего прогноза в 90 миллионов единиц", - напоминает издание.

Apple и Foxconn увеличили свои оценки дефицита производства в Чжэнчжоу за последние две недели из-за растущих перебоев, сказал собеседник издания, добавив, что они ожидают, что смогут восполнить 6 миллионов единиц потерянного объема производства в 2023 году.



Аналитики Morgan Stanley ранее в этом месяце оценили дефицит модели iPhone Pro примерно в 6 миллионов единиц в этом году, хотя это было до вспышки протестов в Чжэнчжоу на прошлой неделе.



Apple и Foxconn не сразу ответили на запросы о комментариях.