В Китае марафон закончился трагедией – 21 жертва

Китайское агентство "Синхуа" со ссылкой на местные власти сообщает о трагедии произошедшей в Китае. Во время проведения марафона по пересеченной местности в провинции Ганьсу погибло 21 человек из 172 участников. Среди погибших – одни из лучших спортсменов Китая.

Как отмечается, еще восемь человек получили легкие травмы и были доставлены в больницы. Спасен 151 человек. Согласно сообщению "Синхуа", трагедия произошла "из-за внезапного изменения погоды" в районе проведения марафона.

CGTN уточняет, что в Ганьсу проходил марафон по пересеченной горной местности на 100 километров. По данным телеканала, днем в субботу на высотном участке трассы на участников марафона обрушился град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха. Когда появились сообщения о пропавших без вести участниках забега, марафон было решено прекратить. Власти организовали спасательную операцию.

Всего в гонке участвовали 172 человека.