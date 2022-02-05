В Китае эвакуировали людей из трясущегося небоскреба 

20:23 18 Май Киев, Украина

китайском городе Шэньчжэнь неожиданно зашатался 73-этажный небоскреб , в котором расположены многочисленные офисы и магазины, эвакуированы тысячи людей.

Об этом сообщает ВВС во вторник, 18 мая.



Указано, что высота небоскреба составляет более 300 метров. SEG Plaza является 104 по высоте зданием в Китае и 212 по высоте в мире.



Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего. Здание было построено около 20 лет назад. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.



Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены.



