В Китае эвакуировали людей из трясущегося небоскреба 

В китайском городе Шэньчжэнь неожиданно зашатался 73-этажный небоскреб, в котором расположены многочисленные офисы и магазины, эвакуированы тысячи людей.
Об этом сообщает ВВС во вторник, 18 мая.
Указано, что высота небоскреба составляет более 300 метров. SEG Plaza является 104 по высоте зданием в Китае и 212 по высоте в мире.
Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего. Здание было построено около 20 лет назад. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.
Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены.
Указано, что высота небоскреба составляет более 300 метров. SEG Plaza является 104 по высоте зданием в Китае и 212 по высоте в мире.
Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего. Здание было построено около 20 лет назад. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.
Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены.
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