В Китае археологи обнаружили 3000-летнюю золотую маску

16:05 22 Март Киев, Украина

Археологи обнаружили огромный тайник с артефактами возрастом 3000 лет, самой ценной находкой является маска из золота.

Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает СNN со ссылкой на Управление национального культурного наследия Китая.



Были раскопаны шесть прямоугольных жертвенных ям площадью от 3,5 до 19 квадратных метров, обнаруженные в 2019 - 2020 годах. С четырех из них выкопаны предметы бытового назначения.



Также были найдены древний массивный кубок, бронзовые изделия, деревянный ящик с артефактами из слоновой кости, золотые украшения в виде птиц, золотая фольга, расписные головы из бронзы, фрагменты резьбы по зубам, нефритовые изделия, различные инструменты и прочее были обнаружены в так называемых жертвенных ямах под торговым центром.

Это специальные укрытия, куда предки китайцев приносили подаяния во имя процветания мира и благополучия. А главной находкой стала маска из 84% золота весом 280 грамм.

Археологи уверены, что найденные вещи смогут помочь в исследовании истории древнего царства Шу, которое располагалось на западе Сычуани.





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