В Кишиневе на пророссийском протесте задержали 63 человека

На протесте, организованном партией "Шор" 13 ноября в Кишиневе, задержали 63 человека, из них более половины - несовершеннолетние.
Как сообщает Newsmaker, об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
В полиции говорят, что общее количество участников акции составляло около 3600 человек, а не 60 тысяч, как утверждали организаторы.
За попытки устроить провокации задержали 63 человека с подозрительным поведением, из них 39 оказались несовершеннолетними.
Как сообщает Newsmaker, об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
В полиции говорят, что общее количество участников акции составляло около 3600 человек, а не 60 тысяч, как утверждали организаторы.
За попытки устроить провокации задержали 63 человека с подозрительным поведением, из них 39 оказались несовершеннолетними.
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