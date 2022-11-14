В Кишиневе на пророссийском протесте задержали 63 человека

12:06 14 ноября Киев, Украина

На протесте, организованном партией "Шор" 13 ноября в Кишиневе, задержали 63 человека, из них более половины - несовершеннолетние.

Как сообщает Newsmaker, об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

В полиции говорят, что общее количество участников акции составляло около 3600 человек, а не 60 тысяч, как утверждали организаторы.

За попытки устроить провокации задержали 63 человека с подозрительным поведением, из них 39 оказались несовершеннолетними.