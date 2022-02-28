В Киргизии создали координационный совет

Сегодня, 6 октября, бывший премьер-министр Темир Сариев подтвердил, что в Кыргызстане с целью восстановления правового поля создали координационный совет.
По его словам, на пресс-конференции в Бишкеке координационный совет сделает заявление.
Тем временем, активисты Киргизии призывают провести к республике досрочные выборы президента, а также новые парламентские выборы.
"Должны быть назначены досрочные выборы президента", - говорится в обращении Гражданского союза За реформы и результат, опубликованном во вторник.
В Союзе также заявили о необходимости обратиться к еще действующему составу парламента страны, чтобы провести заседание для избрания нового состава временного правительства республики и проведения новых парламентских выборов.
Активисты призвали назначить новые выборы в парламент "в разумные сроки".
Также в Гражданском союзе призывают к созданию правительства народного доверия, где бы объединились "основные политические силы", чьи лидеры дадут обещание не участвовать в выборах в парламент.
По его словам, на пресс-конференции в Бишкеке координационный совет сделает заявление.
Тем временем, активисты Киргизии призывают провести к республике досрочные выборы президента, а также новые парламентские выборы.
"Должны быть назначены досрочные выборы президента", - говорится в обращении Гражданского союза За реформы и результат, опубликованном во вторник.
В Союзе также заявили о необходимости обратиться к еще действующему составу парламента страны, чтобы провести заседание для избрания нового состава временного правительства республики и проведения новых парламентских выборов.
Активисты призвали назначить новые выборы в парламент "в разумные сроки".
Также в Гражданском союзе призывают к созданию правительства народного доверия, где бы объединились "основные политические силы", чьи лидеры дадут обещание не участвовать в выборах в парламент.
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