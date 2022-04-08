В КГБ Беларуси шесть часов пытали гражданина Украины. ФОТО

18:33 09 июля Киев, Украина

3 июля украинец, имеющий вид на жительство в Беларуси, Павел Рабешко, был задержан в Столине, в Беларуси. Он был освобожден в тот же день. После этого он сообщил, что его пытали сотрудники КГБ.