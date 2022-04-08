В КГБ Беларуси шесть часов пытали гражданина Украины. ФОТО

3 июля украинец, имеющий вид на жительство в Беларуси, Павел Рабешко, был задержан в Столине, в Беларуси. Он был освобожден в тот же день. После этого он сообщил, что его пытали сотрудники КГБ.
Об этом сам Рабешко сообщил беларускому Telegram-каналу "Свободный Столин".
Именно в белорусском Столине прошло задержание украинца. Силовики сначала обыскали его жилище, затем изъяли телефон и увезли в неизвестном направлении. За что задерживали Рабешко, неизвестно. В тот же день его отпустили.
9 июля украинец сообщил Свободному Столину, что после задержания его доставили в Пинское КГБ. Родственникам о его местонахождении не сообщили.
В течение шести часов, по словам Павла, сотрудники КГБ допрашивали его с применением физической силы. Рабешко говорит, что его били по голове, телу, душили и бросали в туалет. Кроме того ему угрожали и оскорбляли.
Украинец заявил, что зафиксировал побои и готовит иск в суд.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По словам Николенко, украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и помогли ему безопасно покинуть территорию Беларуси.
"Призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека", – сказал представитель МИД.
Также там порекомендовали украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь.
Именно в белорусском Столине прошло задержание украинца. Силовики сначала обыскали его жилище, затем изъяли телефон и увезли в неизвестном направлении. За что задерживали Рабешко, неизвестно. В тот же день его отпустили.
9 июля украинец сообщил Свободному Столину, что после задержания его доставили в Пинское КГБ. Родственникам о его местонахождении не сообщили.
В течение шести часов, по словам Павла, сотрудники КГБ допрашивали его с применением физической силы. Рабешко говорит, что его били по голове, телу, душили и бросали в туалет. Кроме того ему угрожали и оскорбляли.
Украинец заявил, что зафиксировал побои и готовит иск в суд.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По словам Николенко, украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и помогли ему безопасно покинуть территорию Беларуси.
"Призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека", – сказал представитель МИД.
Также там порекомендовали украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь.
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