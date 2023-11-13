В Кении объявили государственный выходной для посадки 100 млн деревьев

16:52 13 ноября Киев, Украина

В Кении объявлен государственный выходной с целью посадить 100 миллионов деревьев в рамках инициативы по борьбе с изменением климата . Правительство направило в государственные питомники 150 миллионов саженцев, предоставив каждому кенийцу возможность посадить бесплатно по крайней мере два растения.

Власти надеются, что до конца дождевого сезона в декабре будет высажено 500 миллионов деревьев, при цели в 15 миллиардов за десятилетие.



Правительство также представило приложение Jaza Miti для регистрации видов деревьев, их количества и даты посадки, помогая тем самым выбирать оптимальные участки для каждого вида. К текущему моменту в приложении зарегистрировано два миллиона деревьев.



Несмотря на положительное отношение к инициативе со стороны кенийцев, эколог Тереза Мутони выразила опасения относительно того, что некоторые из предоставленных деревьев являются экзотическими, подчеркивая важность выбора правильных видов деревьев и мест для их посадки.

Критику в адрес правительства вызвало также отмена запрета на вырубку в государственных лесах, но министр окружающей среды Соипан Туя отметила, что это затронуло всего 5% лесов, предназначенных для коммерческих целей, и было необходимо для удовлетворения потребностей в древесине и создания рабочих мест.