В Казани прошли обыски из-за чата в Телеграме, где обсуждалась антивоенная акция

15:39 17 марта Киев, Украина

В Казани в рамках расследования уголовного дела "о склонении к массовым беспорядкам" прошла серия обысков. Основанием для дела стало сообщение одного из участников в телеграм-чате, где обсуждалась акция против войны в Украины.

Согласно постановлению об обыске, дело было возбуждено Следственным комитетом по Татарстану еще 14 марта. Его расследованием занимается отдел по особо важным делам.

По данным следствия, 3 марта «неустановленное лицо» из Казани написало в открытом чате: «Я еще предлагаю купить мегафоны. Зажигательные смеси и дубинки. На полном серьезе. С ними по-другому никак». Следователи сочли это «призывами к оказанию вооруженного сопротивления представителем власти».

Утром 17 марта с обысками пришли как минимум по семи адресам, рассказал Чиков. Известно, что следственные действия прошли у автора антивоенного открытого письма студентов, выпускников и преподавателей Казанского федерального университета Вадима Хрущева, преподавателя философии КФУ Самсона Либермана, дизайнера студенческого интернет-журнала «Ветер» Анны Кацер, журналистки «Соты» Елены Изотовой, лидера казанского «Яблока» Руслана Зинатуллина, активистов Гульназ Равиловой и Андрея Бояршинова.

Бояршинова после обыска увезли на допрос в статусе свидетеля, но когда он отказался отвечать на вопросы, активиста задержали как подозреваемого.