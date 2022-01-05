В Казахстане введено чрезвычайное положение и подписан указ об отставке правительства

Сегодня, президент highlight">Казахстана Касым-Жомарт highlight">Токаев подписал указ об отставке правительства.
Об этом сказано на сайте главы государства.
Об этом сказано на сайте главы государства.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», – говорится в документе.
В нем также отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.
Напомним, вчера, 4 января, в Казахстане прошли массовые протесты, в ходе которых задержаны более 200 человек за нарушение общественного порядка. Люди протестовали из-за резкого повышения цен на газ.
Согласно информации, в столкновениях пострадали не менее 95 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, было разбито или сожжено 37 автомобилей МВД Казахстана. В свою очередь силовики применяли против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Пока нет официальной информации о количестве пострадавших среди участников протестов.
Отметим, что вечером 4 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области. Он будет действовать до 19 января.
Напомним, что 16 октября на инвестиционном совместном форуме Украины и Республики Казахстан обе стороны утвердили пять ключевых направлений по инвестициям, в которых будут сотрудничать.
В том числе было подписано сотрудничество Украины с Казахстаном в аграрном секторе.
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