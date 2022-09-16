В Казахстане увеличили президентский срок, запретив переизбираться, и переименовали столицу

09:59 16 сентября Киев, Украина

Парламент Казахстана принял правки в Конституцию, согласно которым столице страны будет возвращено название Астана, а президенту будет отведен один семилетний срок.



Приняты поправки предусматривают, что:

президентский срок в Казахстане будет увеличен с пяти до семи лет, при этом президент не сможет переизбраться на второй срок;

в Казахстане будет увеличен с пяти до семи лет, при этом президент не сможет переизбраться на второй срок; столице страны Нур-Султан вернут прежнее название — Астана.

Министр юстиции Канат Мусин заявил на заседании, что вопрос переименования столицы обсуждают в обществе, поэтому с учетом общественного мнения его включили в проект закона. Депутат мажилиса Жанарбек Ашимжанов отметил, что народ Казахстана не отрицает заслуги первого президента страны Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности.



В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил, чтобы осенью 2022 года прошли внеочередные выборы президента. Он также выступил с инициативой увеличить президентский срок до семи лет. Токаев поддержал предложение депутатов, которые выступили за переименование Нур-Султана в Астану.



Астану переименовали в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как с такой инициативой выступил Касым-Жомарт Токаев.