В Казахстане рухнул недостроенный спортивный комплекс за $3 млн 

Спортивно-оздоровительный комплекс, на который было потрачено 3 млн долларов, обрушился на последнем этапе строительных работ.
Так, ЧП произошло 21 сентября на юго-востоке Казахстана в селе Чунджа. Строительство сооружения началось в прошлом году и должно было завершиться к концу 2020 года. Финансирование проекта составило около 3 миллионов долларов. Сначала обрушилась железная конструкция, а потом повредилась и крыша в одном из корпусов на площади около 1 058 квадратных метра.
Как сообщил заместитель руководителя Управления строительства в Алматинской области Ерке-Булан Усманбаев, во время происшествия никто из рабочих на стройке не пострадал. Специалисты занялись выяснением причины ЧП. В частности, рассматривается человеческий фактор. По словам Усманбаева, в процессе строительства кто-то мог неправильно закрутить болт, или сделать не так стык, что и послужило причиной аварии.
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