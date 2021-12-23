В Казахстане отменили смертную казнь

В Казахстане приняли закон, вносящий изменения и дополнения в закон об отмене смертной казни, согласно которому высшая мера наказания исключается из всех статей Уголовного кодекса страны.
Об этом идет речь на сайте парламента.
“Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к странам, где смертная казнь законодательно запрещена и доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни», – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.
Отмечается, что после подписания закона президентом Казахстана смертная казнь не подлежит восстановлению. Самым суровым наказанием страны останется пожизненное лишение свободы.
До принятия закона, высшая мера наказания предполагалась в 18 статьях Уголовного кодекса Казахстана.
Напомним, мораторий на смертную казнь в Казахстане действовал с 2003 года. Суды прекратили выносить смертные приговоры в 2004 году, однако сделали исключение в отношении обвиняемого в теракте 2016 года в Алматы. Тогда 29-летний Руслан Кулекбаев убил девять человек, и сейчас он остается единственным приговоренным к высшей мере наказания.
В январе 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете смертной казни. Таким образом, Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, запрещающий использование казни в стране в мирное время.
В современном мире смертная казнь во многих странах упразднена на законодательном уровне или не используется. В прошлом году правозащитники зафиксировали наименьшее количество смертных казней за 10 лет.
Однако высшую меру наказания до сих пор используют, например, в соседней Беларуси. Последняя известная казнь произошла там в декабре прошлого года. Расстрелять в стране могут только мужчины, совершившие преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшие к моменту вынесения приговора 65 лет. Родственникам приговоренных к смертной казни не сообщают о дне расстрела, не дают последнего свидания перед казнью и не выдают тела для погребения.
Об этом идет речь на сайте парламента.
“Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к странам, где смертная казнь законодательно запрещена и доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни», – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.
Отмечается, что после подписания закона президентом Казахстана смертная казнь не подлежит восстановлению. Самым суровым наказанием страны останется пожизненное лишение свободы.
До принятия закона, высшая мера наказания предполагалась в 18 статьях Уголовного кодекса Казахстана.
Напомним, мораторий на смертную казнь в Казахстане действовал с 2003 года. Суды прекратили выносить смертные приговоры в 2004 году, однако сделали исключение в отношении обвиняемого в теракте 2016 года в Алматы. Тогда 29-летний Руслан Кулекбаев убил девять человек, и сейчас он остается единственным приговоренным к высшей мере наказания.
В январе 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете смертной казни. Таким образом, Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, запрещающий использование казни в стране в мирное время.
В современном мире смертная казнь во многих странах упразднена на законодательном уровне или не используется. В прошлом году правозащитники зафиксировали наименьшее количество смертных казней за 10 лет.
Однако высшую меру наказания до сих пор используют, например, в соседней Беларуси. Последняя известная казнь произошла там в декабре прошлого года. Расстрелять в стране могут только мужчины, совершившие преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшие к моменту вынесения приговора 65 лет. Родственникам приговоренных к смертной казни не сообщают о дне расстрела, не дают последнего свидания перед казнью и не выдают тела для погребения.
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