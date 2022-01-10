В Казахстане оставили под арестом журналиста Лукпана Ахмедьярова, освещавшего протесты

Судебная коллегия Западно-Казахстанского областного суда отклонила апелляцию журналиста Лукпана Ахмедьярова, арестованного в Уральске 7 января на десять суток якобы за нарушение законодательства о порядке организации и проведении митинга.
Об этом сообщается на странице адвоката Мереке Габдуалиева.
Суд не учел ни одного из аргументов защиты, несмотря на то, что Ахмедьяров находился на митинге как журналист.
Медийщик выступал на митинге с речью о сохранении порядка и призвал участников протестов не поддаваться на провокации. Однако суд счел, что журналист участвовал в митинге.
Родственники арестованного сообщили, что передачи для него в спецприемнике запрещены, якобы такая мера объясняется режимом чрезвычайного положения.
Впервые журналиста арестовали 5 января, несколько часов допрашивали о его якобы "причастности к экстремистской деятельности", но впоследствии отпустили.
Напомним, что акции протестов продолжаются в Казахстане со 2 января, а повлекло их повышение цен на топливо. На фоне протестов правительство страны ушло в отставку, а президент Касим-Жокарт Токаев взял на себя должность главы Совета нацбезопасности страны, которую должен пожизненно возглавлять Нурсултан Назарбаев.
В Казахстан уже прибыли военные России и других стран – членов организации Договора о коллективной безопасности. Силовикам разрешили стрелять на поражение по митингующим.
Об этом сообщается на странице адвоката Мереке Габдуалиева.
Суд не учел ни одного из аргументов защиты, несмотря на то, что Ахмедьяров находился на митинге как журналист.
Медийщик выступал на митинге с речью о сохранении порядка и призвал участников протестов не поддаваться на провокации. Однако суд счел, что журналист участвовал в митинге.
Родственники арестованного сообщили, что передачи для него в спецприемнике запрещены, якобы такая мера объясняется режимом чрезвычайного положения.
Впервые журналиста арестовали 5 января, несколько часов допрашивали о его якобы "причастности к экстремистской деятельности", но впоследствии отпустили.
Напомним, что акции протестов продолжаются в Казахстане со 2 января, а повлекло их повышение цен на топливо. На фоне протестов правительство страны ушло в отставку, а президент Касим-Жокарт Токаев взял на себя должность главы Совета нацбезопасности страны, которую должен пожизненно возглавлять Нурсултан Назарбаев.
В Казахстан уже прибыли военные России и других стран – членов организации Договора о коллективной безопасности. Силовикам разрешили стрелять на поражение по митингующим.
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