В Казахстане опровергли заявление о запрете экспорта товаров в россию

16:38 20 октября Киев, Украина

"Относительно распространенной информации в СМИ о запрете на продажу россии 106 видов товаров Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и россии осуществляется в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в рф в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались",- говорится в заявлении.

Однако, в сообщении подчеркивается, что товары двойного назначения подлежат экспортному контролю и регулируются международными соглашениями. Этот контроль соблюдается уже более 20 лет в соответствии с международными стандартами экспорта и включает получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите таких товаров.