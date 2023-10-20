В Казахстане опровергли заявление о запрете экспорта товаров в россию

Министерство торговли и интеграции Казахстана опровергло заявление своего вице-министра, Кайрата Торебаева, о запрете экспорта 106 видов высокотехнологичных товаров в россию, которые могут использоваться в военных целях.
Соответствующее опровержение было опубликовано на официальном сайте министерства.
Соответствующее опровержение было опубликовано на официальном сайте министерства.
Однако, в сообщении подчеркивается, что товары двойного назначения подлежат экспортному контролю и регулируются международными соглашениями. Этот контроль соблюдается уже более 20 лет в соответствии с международными стандартами экспорта и включает получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите таких товаров.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии